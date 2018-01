Alcaldía de Cartagena declara calamidad pública y ordena la evacuación de 16 edificios

El fiscal general de la Nación alertó al alcalde de Cartagena ante el riesgo de desplome de 16 edificios que fueron construidos de manera ilegal y que, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Cartagena, están en riesgo de desplomarse.

Dicho riesgo responde a fallas en sus estructuras y a que no cumplen con las normas de Sismo Resistencia.



Una vez emitida la alerta del fiscal, el alcalde encargado, Sergio Londoño, convocó a un consejo extraordinario de riesgo, en el que junto a otras autoridades determinaron decretar la calamidad pública en Cartagena.



“Acabamos de declarar la calamidad pública y se ordenó la evacuación de las 16 edificaciones, en atención a un estudio realizado por la Universidad de Cartagena “, dijo Londoño.



La medida determina que lo edificios deben ser evacuados lo antes posible.



“La única preocupación de la alcaldía debe ser la vida de estas personas, por eso garantizaremos la evacuación de estas familias”, manifestó el alcalde encargado.



Las 106 familias que habitan estos edificios han manifestado la negativa de desalojar los inmuebles, toda vez que consideran no están claras las condiciones ni el lugar a donde serán trasladados. Ante esta posición, la alcaldía dijo que la orden es evacuar y no hay otra opción.



La Fiscalía solicitó un juez de control de garantías de esta ciudad, a través una audiencia preliminar de “medida de protección” que deberá llevarse a cabo este viernes 19 de enero a las 9:00 de la mañana.



Estos edificios pertenecen a la Familia Quiroz, también propietarios de la construcción que se desplomó en abril de 2017, donde 22 personas perdieron la vida y otras 21 resultaron gravemente heridas.



Pese a la complejidad del caso, Wilfran Quiroz, quien según la Fiscalía es el propietario de estas edificaciones, se encuentra con medida de detención domiciliaria, al igual que su hijo y el maestro de las obras construidas.