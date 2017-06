Alcaldía de Cartagena pide se investigue al fiscal 7 por caso del barrio Ceballos

La Alcaldía de Cartagena, a través de Corvivienda, adelanta un proceso jurídico ante la reclamación de las tierras donde se erigió el barrio Ceballos, y en el que Elsa Malo de Camacho reclama los terrenos, argumentando que son de su propiedad y exige una indemnización de 17.000 millones de pesos.

Las 821 familias que ahí residen, lo hacen desde hace más de 50 años, por lo que consideran que los terrenos son de los herederos de estas familias y no de la reclamante. Además denunciaron la intención de una empresa de quererse apoderar de la zona.

“Aquí nadie invadió como quieren hacer creer. Nos llama la atención que Contecar se quiere apropiar de los lotes de Ceballos. Igualmente, la señora Elsa Malo de Camacho quiere desde 1986 quitarnos las tierras que compramos. Víctor Camacho lo que tenía eran tres cabaret. Ahora sus herederos han revivido un pleito que había sido fallado a favor de los ceballeros y no entendemos cómo un fiscal este a favor de particulares y no de las familias del barrio”, dijo María Bernarda Pérez, ex secretaria de Participación Ciudadana del Distrito.

Según los residentes de Ceballos, la solicitud de Malo es ilegítima. “Estos terrenos pertenecieron a la Andian hasta 1924, pues después surgió Ceballos como barrio. Por eso no entendemos por qué ahora aparece ella con esas escrituras. Todo es falso. Tengo la escritura del cabaret del señor Víctor Camacho”.

Por su parte el gerente de Corvivienda, William García manifestó, “Están respaldados por un Fiscal que avaló unas escrituras de 1978, que según los abogados son falsas. Lo grave es que en estos momentos los predios de Ceballos tienen una medida que les impide a sus propietarios enajenarlas. El equipo jurídico de la entidad no desfallecerá hasta ganar este pleito”.

Investiguen al fiscal 7

El abogado de Corvivienda, Marcos Yanes, aseguró que desde su oficina se presentaron solicitudes para que se investiguen las supuestas anomalías en los reclamos que hacen los propietarios de las casas que se levantaron en Ceballos hace más de 50 años.

Indicó que no ha habido atención del ente investigador y que por el contrario, se habrían tomado decisiones sin escuchar a las partes

“Se debe investigar al Fiscal 17 Seccional, quien sin tener en cuenta los argumentos expuestos por la defensa, ni las pruebas históricas, ni las escrituras otorgadas a los propietarios de las viviendas de Ceballos, ha tomado decisiones que vulneran los intereses del Distrito”, resaltó Yanes.

A su turno, Ramiro Pereira Brieva, ex gerente de Corvivienda, indicó que los herederos de Víctor Camacho quieren vender un lote que no existe: “eso lo sabe la Fiscalía, pero no pasa nada. Hay irregularidades en la oficina de registro porque las escrituras que presentan como pruebas en el proceso, son falsas”.