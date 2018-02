Alcaldía de Ciénaga desmiente falta de apoyo a evento de Carlos Caicedo

La secretaria de Gobierno del municipio de Ciénaga, Lourdes Peña del Valle, aclaró que la Alcaldía de este municipio sí acompañó el acto político del pasado fin de semana, organizado por el candidato presidencial Carlos Caicedo, en el que un grupo de jóvenes le arrojó huevos durante su intervención.

“Rechazo la falta de tolerancia de quienes pretendieron alterar el desarrollo de la actividad política del doctor Caicedo, al igual que los insultos y amenazas que el candidato profirió contra el Teniente Diego Prieto, comandante de la estación de Policía de Ciénaga; quien a pesar de no tener el conocimiento de esa concentración, acudió inmediatamente al llamado de la administración municipal”, manifestó la funcionaria.



.

Peña del Valle presentó además la carta de solicitud enviada por Anaís Julio Pérez, en calidad de representante del partido Fuerza Ciudadana, en la que se indicaba que el domingo 4 de febrero, a las 5 de la tarde, se realizaría una “actividad política en el Parque Miramar ubicado en la calle 3 con carrera 7 del municipio de Ciénaga”.



.

El evento no solo no se realizó en el sitio donde se pidió el permiso (se hizo en la Cancha Súper Soccer), sino que además no aportó el concepto favorable de la Policía.



.

Sin embargo, Caicedo calificó de “negligente” a la administración por no darle garantías y no enviar a la Fuerza Pública: “Queremos responsabilizar al alcalde municipal, el “Nene” Pérez, y a su partido Cambio Radical, que ha tenido un sistemático proceso de hostilidad en contra nuestra”.