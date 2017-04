Alcaldía Distrital de Barranquilla inició recolección de ayuda para damnificados de Mocoa

La Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, con el apoyo de la Secretaría de Gestión Social y demás dependencias distritales, y la Cruz Roja seccional Atlántico, inició una jornada de recolección de ayudas para los damnificados de Mocoa, afectados por la avalancha de tres ríos el pasado sábado en horas de la madrugada.



La jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Ana Saltarín Jiménez, manifestó que se habilitaron dos centros de acopio para recibir las ayudas humanitarias: primer piso de la Alcaldía de Barranquilla, calle 34 No. 43-31, y Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe, ubicado en la vía 40 con calle 80.



Los artículos que se recojan diariamente se llevarán a la bodega de la Cruz Roja, donde se hará lo referente a planillado, pesaje, separación y embalaje, tarea que estará a cargo esta entidad.



En los dos centros de acopio se recibirán donaciones de útiles de aseo, kits de cocina, colchonetas, cobijas, almohadas, toldillos, frazadas, ropa nueva para adultos y niños, ropa interior nueva para adultos y niños, pañales y comida: aceite, granos, panela, enlatados, pastas, café, leche en polvo, azúcar, sal, bocadillo, elementos que son necesarios para la supervivencia de las familias damnificadas por este desastre natural.



A estos lugares los donantes pueden llevar sus ayudas de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., en donde serán atendidos por funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y miembros de la Cruz Roja seccional Atlántico.



Los donantes deben tener en cuenta que no se recibirán, a personas naturales, medicamentos, ni ropa usada, ni alimentos perecederos.



La Alcaldía Distrital hizo un llamado a la solidaridad de los barranquilleros y les pidió acercarse con las donaciones solicitadas a los puntos de acopio anunciados.