Alejandro Char fue citado a audiencia por los terrenos de La Loma

Los afectados de La Loma, solicitaron la suspensión del poder dispositivo sobre estos terrenos, luego de que según los denunciantes la Administración Distrital de Barranquilla decidiera decretarlos como baldíos, siendo estos privados.

“Por eso se presentó la denuncia en contra del Distrito en este caso su representante legal Alejandro Char, Edubar, Ramón Vides, y la firma constructora Covein, que es la gestora del proyecto urbanístico de La Loma, donde se va a construir la nueva Alcaldía de Barranquilla. El total de la loma son 96 hectáreas. Ya nos despojaron en la primera administración de 38, las que decretaron baldías, y ahora van por 16 hectáreas más que sumarian 54, quedarían 43 todavía que están en el litigio.” Señaló Fabián Araujo quién representa a las víctimas y propietarios de estos terrenos dentro del proceso judicial que se adelanta.

La audiencia de suspensión del poder dispositivo de estos terrenos, se debía llevar a cabo en el día de hoy en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, pero quedó suspendida, hasta tanto sea notificado el Alcalde de Barranquilla Alejandro Char como representante del Distrito, y no como persona natural, como ocurrió está vez.

“La idea de nosotros es que el Distrito, Edubar, y la firma constructora nos pague un justo precio sobre estos terrenos, y que no nos pisoteen nuestros derechos, que no se apropie de ellos ni que nos confisque esos terrenos, porque lo están haciendo de esa forma burda.” Aseguró Araujo.

Respuesta del Alcalde:

Jhonattan Peláez, quién actúa como apoderado suplente de Abelardo de la Espriella, quién es el abogado principal del acalde, como persona natural, y quién estuvo representando a Char dentro del proceso, señaló que la Fiscalía aún no tiene pruebas suficientes dentro del caso.

“Todavía no hay ninguna investigación formal abierta, incluso la Fiscalía ha aclarado, de que apenas está iniciando una pesquisa, una investigación, no tiene ni siquiera pruebas en contra de Alejandro Char, ni de nadie. Consideramos que la persona que está pidiendo esta audiencia, a nombre de unas supuestas víctimas, se está apresurando. No tiene pruebas la Fiscalía todavía para avanzar en esta investigación.”

Además, señaló que la Alcaldía no fue notificada para que realizara su defensa en el marco de esta audiencia, “Eso lo estableció el Juez que se debe notificar a la Alcaldía, para que a través de su oficina jurídica mande un abogado del distrito, porque el doctor Abelardo de la Espriella es abogado de Alejandro Char en todos los procesos en su contra como persona natural.”