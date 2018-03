Alerta ambiental en Ciénaga por vertimiento de diésel en puerto carbonero

Autoridades del Magdalena han generado una alerta ambiental por la posible contaminación que estaría siendo ocasionada por la fuga de combustible tipo diésel hacia el acuífero en Puerto Nuevo, en jurisdicción de Ciénaga.

En ese puerto opera la empresa Hidrogeocol, empresa exportadora de carbón, la cual habría ocultado la filtración de por lo menos 60.000 galones de diésel a través de una tubería deteriorada por el salitre.

El alcalde del municipio de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz, asegura que desconocía el hecho y no comprende por qué esa empresa no informó la gravedad del asunto: “En el reporte que me entrega Prodeco indica que hace más de un mes se detectó la fuga y desde entonces se están realizando labores de descontaminación y extracción de material líquido. Las autoridades en los territorios debemos estar cuando menos enterados de lo que acontece y no enterarnos a través de los medios de comunicación”.

El director de la Corporación Regional Autónoma del Magdalena (Corpamag), Carlos Francisco Díazgranados, también se enteró de ese caso a través de los medios de comunicación locales e indicó que en las próximas horas enviará expertos a inspeccionar la zona posiblemente afectada.

De acuerdo con las versiones que maneja el Alcalde de Ciénaga y Corpamag, la empresa que causó la afectación ya informó en las últimas horas a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sobre estos hechos que llevan varios días, sin embargo esa entidad tampoco reportó el caso a las autoridades locales.

La empresa que opera la extracción de carbón en Puerto Nuevo, actualmente es Hidrogeocol y a través de la oficina de comunicaciones de esa entidad se ha indicado que harán pronunciamientos una vez conozcan los resultados de la inspección de Corpamag.