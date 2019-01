Alerta roja en 27 municipios del Magdalena por incendios forestales

Las autoridades de Gestión del Riesgo activaron la alerta roja en el Magdalena por la amenaza de incendios forestales. Esto, luego de conocerse el reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam en el que 27 municipios del departamento se encuentran en alerta roja.

Según indicó el Ideam y ratificó Daddis Gutiérrez de Herazo, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, los municipios que se encuentran en alerta roja son: Algarrobo, Aracataca, Ariguaní, Chibolo, Ciénaga, El Banco, El Piñón, El Retén, Fundación, Guamal, Nueva Granada, Pedraza, Pijiño del Carmen, Pivijay, Plato, Puebloviejo, Remolino, Sabanas de San Ángel, Salamina, San Sebastián de Buenavista, San Zenón, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Santa Marta, Sitionuevo, Tenerife, Zapayan y Zona Bananera.

Sin embargo, según las estadísticas que reposan en el Magdalena, los municipios de Zona Bananera, Ciénaga, Sitionuevo, Algarrobo, El Banco y el distrito de Santa Marta, son los más vulnerables.

Gutiérrez de Herazo dijo que la temporada seca y las condiciones ambientales son el escenario propicio para la ocurrencia de los incendios forestales, por lo que se hace necesario evitar acumulaciones de basuras y las quemas, sobre todo las que son realizadas por los productores tradicionales; no arrojar al suelo colillas de cigarrillo, ni fósforos, no tirar trozos de vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible que pueda originar incendios y no encender fogatas.

Las autoridades aplicaron vigilancia especial en sitios como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande y el Parque Isla de Salamanca, dado que las áreas que rodean estos ecosistemas, son más susceptibles a estos tipos de eventualidades y se pone en peligro la flora y la fauna.