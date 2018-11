Algunos estudiantes estarían siendo patrocinados por grupos ilegales en Unicor

El concejal de Montería y exconsejero de la Universidad de Córdoba, José David Wberth denunció a través de La W que algunos estudiantes de la Universidad de Córdoba estarían siendo patrocinados por grupos armados ilegales y que serían estos los encargados de generar alteraciones en el orden público con capuchas en la capital cordobesa.

La denuncia ha despertado preocupación teniendo en cuenta que actualmente esta alma máter cordobesa se encuentra en un proceso de reparación colectiva por las afectaciones que sufrió entre 1995 y 2008 a causa de las infiltraciones del paramilitarismo.

“Estos movimientos oscuros que se mueven dentro de las universidades se mueven de forma simultánea a nivel nacional y tienen formación militar. La preocupación que tenemos dentro de la Universidad de Córdoba es quiénes son, quiénes los están financiando. Un estudiante de universidad pública no tiene con qué almorzar y resulta que estos supuestos estudiantes porque no se saben si son o no porque como tienen capucha tienen para hacer bombas molotov y se hacen llamar JM-19 y ahora los Beltrán y actúan en todo el país”, precisa el concejal.

El concejal advierte que estos casos se han denunciado y aún el Estado no actúa.

“En estos momentos las universidades se las están tomando personas que forman militarmente a estudiantes y el Estado no hace absolutamente nada. Dentro de la Universidad de Córdoba hay unas personas que forman desmanes porque les interesa que el rector de turno no esté bien, esos son los famosos capuchos que les dan dinero para que salgan a tirar piedra, bloquean carretera pero no son del tipo de personas que les estoy hablando, las que vienen de afuera y capacitan a los estudiantes dentro del alma máter cómo preparar papas bomba y bombas molotov”, establece el cabildante.

Finalmente, plantea que la situación debe ser atendida antes que el problema se aún más grave con el surgir de nuevos grupos ilegales en el país.

“Advierto que si el Estado no presta atención, no se extrañe que entre uno o dos años veamos grupos naciendo de la nada sencillamente porque se está abandonando a las universidades”, manifestó el concejal.

Desde las directivas de la Universidad de Córdoba, se ha indicado que estos hechos que se han venido registrando están en manos de la Fiscalía.