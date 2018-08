Alias Manteco estaría liderando disidencias de las Farc entre sur de Córdoba y Antioquia

Según la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, mediante inteligencia militar se habría obtenido información sobre el desmovilizado jefe del frente 58 de las Farc, Joverman Sánchez Arroyave, alias “Manteco”, quien se habría apartado del proceso de reincorporación y estaría liderando un grupo de disidencias de las Farc entre el sur de Córdoba y norte de Antioquia.

“Se habla de Manteco, no sabemos si su presencia es propiamente en Córdoba o se ha desplazado hacia el sur del Urabá antioqueño pero obviamente con incidencia y con control sobre lo que se produce, comercializa y vende en Córdoba. Obviamente que sí es uno de los cabecillas que no tenemos dentro de la estructura del espacio de consolidación territorial que ya finalizó, ya se levantó, pero de alguna manera no está claramente en el proceso de reincorporación identificado”, precisó la mandataria.

La mandataria señaló que también se habrían conocido evidencias de que carteles mexicanos enviaron emisarios a los departamentos de Córdoba y Antioquia para coordinar la compra y despacho de cargamentos de cocaína y en estas acciones ilegales tendría injerencia alias “Manteco”.

“No tienen presencia física de control territorial, sino con emisarios que ejercen la intermediación en el negocio que pagan y controlan. Les sale más económico a ellos venir hacer la compra directa acá del insumo que adquirirlo en México. No se abrieron nuevas rutas del narcotráfico, son las mismas básicamente pero sí desde el punto de origen se está controlando el negocio y eso hace que haya competencia entre las distintas bandas para vender el producto, eso ha generado la disputa entra Caparrapos y Clan del Golfo y otros actores como las disidencias de las Farc que tienen figuras que no lograron reincorporarse”, estableció la gobernadora.