Amenazas y presuntas alianzas dentro del Consejo Superior de Uniatlántico

El Consejo de la Universidad del Atlántico vuelve a ser noticia, ya que mediante redes sociales circula el audio de un miembro del Consejo Superior, concretamente Antonio Vallejo, quién fungió como rector de la Universidad.

Vallejo supuestamente estaría organizando una alianza para escoger el nuevo rector en propiedad de esta alma mater.

La W estableció comunicación con Vallejo, quien se encuentra en la ciudad de Miami, y dijo que rechaza totalmente el video y manifiesta que es un montaje.

“Yo supongo que son personas que tienen intereses en que Salim Mattar no sea el rector de la universidad (…) con esto quieren que de pronto le retiren el respaldo. Pero yo reitero, y puedo probarlo, que esa no es mi voz y es un burdo montaje de las personas que están interesadas en perjudicar la candidatura del doctor Salim Mattar”.

Además, Vallejo rechazó rotundamente que esté involucrado en algún tipo de irregularidad poniéndose de acuerdo con algunas personas para repartir cargos en la Universidad.

“Rechazo ese video, es además un montaje (y) está siendo enviado desde un correo falso, nadie lo estima, ni nadie se hace responsable por él. Entonces no es posible que en Colombia, desde un correo falso y con un anónimo, se pretenda hacer daño. No solamente le hacen daño al doctor Salim Mattar, a mí también porque están dañando mi imagen, tratando de señalar que yo estoy poniéndome de acuerdo con otras personas para repartir los cargos de la universidad, y eso no es verdad (…) nunca ha ocurrido, nunca ha sido mi intención y nunca lo será”, señaló Vallejo.

Por otro lado, fueron denunciadas amenazas contra los representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior, Jonathan Camargo y Jesús Orozco.

Frente a esto, la Gobernación del Atlántico brindó todo su apoyo para que se inicien las correspondientes investigaciones sobre los hechos denunciados por los consejeros.