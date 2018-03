Anla supervisa afectación por fuga de diésel en Ciénaga, Magdalena

En medio de la alerta generada por las autoridades del municipio de Ciénaga frente a la fuga de combustible tipo diésel hacia el acuífero en Puerto Nuevo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió un comunicado indicando que este miércoles 7 de marzo se realizará la segunda visita de verificación para confirmar el control de los impactos provocados.

Según la Anla, el incidente se presentó a nueve kilómetros del municipio de Ciénaga, Magdalena a las 17:58 horas del 7 de febrero de 2018 cuando la Sociedad Portuaria Puerto Nuevo notificó a esta autoridad un derrame de combustible diésel debido a una fuga en la tubería subterránea de la zona de talleres.

Funcionarios de la Anla hicieron el 8 de febrero una primera visita al lugar del incidente, y evidenciaron que los registros de inventario de combustible mostraban una diferencia entre lo recibido y lo despachado en los inventarios en los tanques. "Ante la falta de diésel se concluyó que una tubería subterránea pudiera tener fugas. Se inició la excavación para confirmar si se encontraban derrames y el día 8 de febrero a las 4:30 pm se identificó el área que había sido afectada por la fuga del diésel" indica el comunicado.

Casi un mes después, esta información fue conocida por el alcalde de Ciénaga, Edgardo Pérez Díaz, quien se reunió el martes 6 de marzo con funcionarios del puerto donde apenas socializaron el incidente.

"Ellos dicen que son en promedio 60 mil galones de combustible, pero hasta que no terminen la extracción no se pueden determinar la cantidad exacta que se filtró. Dicen que no ha habido contaminación del acuífero ni de aguas superficiales y que siguen trabajando en la extracción del ACPM", manifestó el mandatario municipal.

La Capitanía de Puerto de Santa Marta también adelantó una inspección marina a Puerto Nuevo para conocer si el derrame afectó el Mar Caribe pero asegura que no encontró indicios de contaminación en las aguas.

Según el reporte elaborado por la Anla, el plan de contingencias consiste en: cerramiento de la válvula, asegurar y acordonar el área, realizar el aislamiento de la tubería; excavar para identificar exactamente el área de la fuga; iniciar la investigación para determinar la causa que dio lugar a la fuga en la tubería y elaborar un plan de remediación de suelos.