Antonio Quinto Guerra celebra triunfo con uno de los cuestionados que lo respaldó

Tras conocer su triunfo en las urnas, el abogado conservador Antonio Quinto Guerra Varela celebró con varios de sus más cercanos colaboradores en el hotel Intercontinental, en Bocagrande, donde ofreció su primera rueda de prensa, dedicada en buena parte a los medios nacionales que han hecho seguimiento de las elecciones en las cuales resultó electo.

(Lea también: La legitimidad de estas elecciones fue totalmente nula: politólogo de Cartagena)

“Que sea la prensa nacional la que se pregunte si este proceso no fue puro y cristalino (…) La legitimización del alcalde mayor debe respetarse por los medios y nosotros, respetuosos de ustedes, les pedimos más acompañamiento y que seamos objetivos en la información y no prejuzgar con acciones que no se han dado”, dijo Guerra Varela, quien fue electo con 72.111 votos en las elecciones con el mayor abstencionismo en los últimos años (77%), según la MOE.

(Le puede interesar: Procuraduría pedirá nulidad de elección de Antonio Quinto Guerra como alcalde de Cartagena)

Entre los allegados a Guerra que llegaron hasta el hotel para felicitarlo y empezar las primera reuniones estuvo el cuestionado exsenador Juan José ‘Juancho’ García Romero, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado por apropiación, tras hallarlo responsable por la apropiación indebida de por lo menos 110 millones de pesos de los polémicos auxilios parlamentarios.

Él es el líder de su propia casa política en la que está su esposa Piedad Zuccardi, en juicio por parapolítica y aún siguen teniendo poder en el congreso donde tiene a su hijo Andrés García Zuccardi, senador de La U y al representante a la Cámara de ese mismo partido Alonso del Rio.

García Romero llegó acompañado de su hijo y heredero político, el senador García Zuccardi, juntos abrazaron a Guerra, quien les agradeció su respaldo, que fue clave para su elección.

Tras el efusivo encuentro, en un salón privado del hotel, Guerra bajó a saludar a algunos simpatizantes de su proyecto político, pero en el salón siguió una reunión privada con varios de los políticos que acompañaron su candidatura.

Reunión privada con ‘Juancho’



En privado el condenado por corrupción Juancho García conversó con congresistas, diputados y otros políticos de Bolívar. Foto: Antonio Canchila García (La W) En privado el condenado por corrupción Juancho García conversó con congresistas, diputados y otros políticos de Bolívar.Antonio Canchila García (La W)

La reunión que hubo tras el triunfo de Guerra fue encabezada por el exparlamentario García Romero. Ahí, en una mesa redonda, le escucharon varios de los respaldos del nuevo alcalde.

La W vio al representante a la Cámara y ahora senador electo conservador David Barguil, al representante de La U Alonso del Rio, el diputado bolivarense de La U Carlos Fernández Aduen y Carlos Londoño.

Aunque no alcanzamos a establecer de qué hablaban los políticos, todo parece indicar que se trataría de las primeras reuniones para lo que sería la conformación del gabinete que deberá acompañar a Guerra Varela en la administración de la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2019.

Otra fuente, que nos aseguró habérselo escuchado a Barguil, nos detalló que además del tema del nuevo alcalde de Cartagena en esa reunión se habló de apoyos de cara a las presidenciales. “Hablaron del tema Vargas Lleras, porque (los García) están que se van con Duque, porque Vargas no sube en las encuestas”, nos contó la fuente.