Anulan proceso fiscal por controvertidos proyectos de vivienda en Tunja

La Dirección de Juicios Fiscales de la Contraloría General de la República decidió anular el proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba a dos exalcaldes de Tunja, el contratista Iader Barrios, funcionarios de Fonade y de Ecovivienda por el proyecto de vivienda Torres del Parque cuestionado por su contratación y construcción que afecta a cientos de familias desde hace una década.

“Se decretó la nulidad de toda la actuación desde el auto inicial, y fundamentalmente lo hizo por dos razones: primero porque acogió nuestros argumentos en el sentido porque en este caso no se ha establecido la existencia del daño y concretamente el valor del daño por esta razón la Contraloría señala que si no se ha definido el monto del daño, pues no se puede abrir un juicio de responsabilidad fiscal y mucho menos un proceso verbal”, explicó a La W Radio Gilberto Rondón abogado defensor del exalcalde Arturo Montejo.

El ente de control determinó que aun en dicho proceso tampoco se estableció la acción u omisión que adelantaron cada uno de los imputados.

“La gerencia departamental lo que hizo fue llamar e imputar a 15 personas pero no determinó cuál fue la acción que cada uno de ellos representó para poder decir que fue la generadora del daño, esto es básicamente las razones por las cuales se anula todo el expediente”, afirmó Rondón.

Lo que debía hacer la Contraloría Departamental primero era establecer si hay daño y cuánto es el valor del daño. “En el caso del alcalde Montejo compró el lote, frente a eso no hay cuestionamiento, después crear la Unión Temporal y suscribir el contrato, hasta ahí no hubo ningún problema, lo que si al parecer si se generó un daño mucho tiempo después”.

Rondón dijo que en este caso no se respetó el debido proceso de los investigados. Es de recordar que los salpicados en este proceso figuran además del exalcalde Arturo Montejo, el exmandatario Fernando Flórez, el contratista Iader Barrios, funcionarios de Fonade y Ecovivienda.

Por este escándalo se han suscitado varias demandas, la más reciente la del contratista Iader Barrios que interpuso contra la Alcaldía de Tunja por $11.000 millones a lo cual el alcalde Pablo Emilio Cepeda respondió que “da rabia que él (Barrios) diga que es una víctima”.

