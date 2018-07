Aplazan audiencia de acusación en caso de Martínez y Caicedo

A pesar de la participación de los abogados defensores en el caso que lleva la Fiscalía sobre presunta corrupción en la ejecución de las obras de remodelación de 5 centros de salud en Santa Marta, el Juez tercero de conocimiento, Jairo Villalba, aplazó nuevamente la audiencia de acusación en este proceso que involucra al exalcalde Carlos Caicedo y actual mandatario distrital Rafael Alejandro Martínez.



Según el abogado suplente de la defensa, Luis Carlos Torregrosa, "estábamos citados para una audiencia de acusación, concurrimos todos los defensores, todos los acusados, salvo uno porque se encuentra bajo medida de aseguramiento domiciliaria, la audiencia de acusación se aplaza como quiera que la Fiscalía no dio aviso oportuno al juez de conocimiento que uno de los acusados se encontrara bajo la medida de aseguramiento y ellos fue suficiente para que el juez aplazara la audiencia".



Esta investigación corresponde a las obras de adecuación y remodelación de 5 centros de salud en la ciudad de Santa Marta, ubicados en Bastidas, Mamatoco, Taganga, La Paz y el IPC la Candelaria, los cuales fueron contratados en las dos administraciones, pero a la fecha solo se ha terminado uno de los 5.



En la diligencia programada para este miércoles 11 de julio, se formularía el escrito de acusación por parte de la Fiscalía ante el Juez Tercero de Conocimiento, Jairo Villalba, sin embargo según el abogado de la defensa fue la negligencia del ente acusador a la hora de informar sobre la medida de aseguramiento domiciliaria que pesa sobre uno de los investigados en este caso, lo que generó este nuevo aplazamiento.



Según el abogado Torregrosa, pese a los constantes aplazamientos no hay riesgo de que este proceso precluya. "Estos delitos prescriben en un término no menor de 18 años, por lo que no existe ningún riesgo de que esta acción penal concluya por lo aplazamientos. Quiero que quede claro que este aplazamiento ocurrió por una omisión de la Fiscalía" aseguró el jurista.