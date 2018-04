Aquí ya no hay medios independientes, todos los tienen cooptados: concejal de Manizales

El concejal Carlos Mario Marín indicó que algunos periodistas de Manizales reciben dinero de la administración municipal, además afirmó que los periodistas informan a conveniencia de la administración.

“Yo me sostengo en la afirmación que he dicho, no hay un periodismo independiente y yo creo que me mantengo en que los periodistas que cubren el concejo de Manizales no están tomando la noticia de una manera objetiva, porque lo que están haciendo es mostrar solamente la visión que quieren ellos. El alcalde sale a decir que los periodistas son una maravilla, pero el que queda mal es el concejal de Manizales y allí es donde yo creo que está mal la información, acá lo que pasa es que el alcalde está persiguiendo a sus opositores”. Así lo indicó el Concejal del partido verde, Carlos Mario Marín.

Por otra parte, el alcalde Octavio Cardona dijo que la prensa de Manizales es independiente y que la administración no necesita que hablen bien o mal de ella, además no comparte la opinión de que la prensa reciba dádivas.



“La prensa de Manizales se ha caracterizado porque es transparente, los periodistas son decentes, responsables y sobre todo objetivos. Se les acusa de manera injusta, en manos de un concejal que encuentra en el show la única manera de buscar su posición en la corporación; y yo como Alcalde puedo justificar ante cualquier Juez de la Republica que ningún periodista de Manizales me ha hecho ninguna solicitud, petición o reclamo, y yo no comparto que señalen a la prensa de Manizales que recibe dádivas”. Esto fue lo que declaró el mandatario de los manizaleños, Octavio Cardona león.

Finalmente, parte de los periodistas de Manizales manifestaron su desacuerdo con el Concejal Carlos Mario Marín y le piden que manifieste cuáles son los periodistas que reciben dádivas de la administración municipal, además que todos los periodistas que van al concejo de la ciudad no son independientes y que realizan sus trabajos para medios importantes del país y de la región.