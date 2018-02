Archivan investigación por parapolítica contra Dilian Francisca Toro

Como una actuación en derecho basada en las pruebas sobre su inocencia, consideró la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, la decisión de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de archivar el proceso que le adelantaba como exsenadora, por presunto fraude procesal ó parapolítica.

La Corte se inhibió de abrir investigación formal al no encontrar pruebas que la relacionen con el Bloque Calima de las Autodefensas en 2006, tiempo en el que la señalaban de usar los grupos armados para presionar votos a su favor.

Para la Corte, no hubo suficiente material probatorio que incriminara a la excongresista y hoy mandataria departamental en las denuncias por las cuales era investigada desde hace de 10 años.

Cabe recordar que las investigaciones se dieron luego de que Armando Lugo, alias ‘El Cabezón’, jefe del Bloque Calima, señalará supuestos vínculos con Toro, mientras que el también exjefe paramilitar Ever Veloza, alias ‘HH’, negara cualquier relación con la mandataria.

“Después de 10 años de investigación en donde yo demostré mi inocencia, hoy la Corte Suprema de Justicia me archiva el proceso de parapolítica. Yo siempre confié en la justicia. Siempre dije, yo espero porque estoy demostrando mi inocencia y sé que todo va a salir muy bien, así que me siento feliz, no solamente por mi honra, sino por la tranquilidad de mi familia y por la tranquilidad de todos los vallecaucanos”, expresó Toro.

Hay que resaltar que la Procuraduría General de la Nación también archivó esta misma investigación al no encontrar pruebas para formularle pliego de cargos el pasado 7 de febrero de 2017.