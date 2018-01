Asegurada presunta dueña de lote por irregularidades en contratación en Ortega, Tolima

Ante el Juzgado 6° Penal Municipal de garantías fue presentada María Emilce Amaya, presunta dueña de un predio en el que se planeó la construcción del Hospital San José E.S.E de Ortega (Tolima), proyecto que habría sido adjudicado irregularmente.



La Fiscalía atendió la denuncia de un funcionario del centro asistencial y obtuvo elementos que evidencian presuntas anomalías en el contrato suscrito el 5 de junio de 2015, cuyo objeto era la compra de un lote para adelantar las obras del nuevo hospital, por un valor de $210’490.500.



Las pruebas periciales revelaron que, en realidad, el terreno no superaba en valor comercial los $15’000.000. Adicionalmente, no cumpliría con las características básicas necesarias, porque está ubicado en zona rural y no cuenta con acometidas para servicios públicos.



Durante las audiencias concentradas se conoció que el predio perteneció a un concejal y, presuntamente, lo enajenó a la hoy procesada, Maria Emilce Amaya, para que el contrato fuera direccionado a su favor.



Al concluir las diligencias, el juez de control de garantías dispuso medida de aseguramiento domiciliaria contra Emilce Amaya.