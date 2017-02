Asesinan  a un defensor de derechos humanos en Corinto, Cauca

Una vez más se encendieron las alarmas en Cauca, tras la denuncia realizada por la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano que reportó el asesinato del coordinador de la Seguridad Campesina de la vereda Los Andes, municipio de Corinto, al norte del Departamento.

De acuerdo a la Organización, se trata de Eider Cuetia Conda, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación Campesina, quien fue abordado por sujetos encapuchados cuando departía con varios de sus amigos en el casco urbano.

“Al compañero le propinaron varios impactos de arma de fuego en la cabeza causándole la muerte (…)”, narró Deivi Hurtado, coordinador de la Red de Derechos Humanos.

El vocero señaló que es preocupante que se sigan registrando este tipo de situaciones, justo cuando la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos aseveró que con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no permitirían que los criminales continuaran atentando contra los defensores de derechos humanos.

“Como podemos ver estas políticas no tienen el suficiente eco para no seguir reportando este tipo de situaciones, porque uno de los problemas más grandes es que el Estado no quiere reconocer la reestructuración de grupos paramilitares en el País (…)”, agregó Hurtado.

Con este son cuatro los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo corrido del 2017 en Cauca, según las organizaciones sociales.

Este caso se suma al reciente homicidio de Faiver Cerón Gómez, reconocido líder del municipio de Mercaderes, en el sur del Departamento.