Asesinan a tres mujeres en el norte de Colombia

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Henry Fernández Castellanos, declaró que se desplazará desde Bogotá un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) para coordinar las investigaciones que permitan esclarecer a los responsables del triple homicidio.



"Por el momento no ha sido posible identificar a las víctimas ya que no se hallaron sus pertenencias, como tampoco ningún tipo de documentos que ayuden con su identidad", explicó la Policía en un comunicado.



La consejera de Seguridad de la Alcaldía de Santa Marta, Priscila Zúñiga, afirmó que es un hecho que rechazan, que no es normal en la ciudad y que les "conmociona".



"En estos hechos si la víctima es una mujer es aún más delicado", agregó.



Por su parte, el alcalde de la ciudad, Rafael Martínez, exigió a los organismos de policía judicial que desarrollen de manera inmediata las pesquisas y análisis que lleven al pronto esclarecimiento de los hechos.



"El mandatario, lamenta lo ocurrido, expresa su rechazo y desde este momento estará atento al primer informe del personal de Policía Judicial que se encuentra realizando los actos urgentes en la escena del crimen", agregó el comunicado.



Martínez además convocó "a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a las autoridades a identificar e individualizar a los autores".



La Alcaldía de Santa Marta ofreció 30 millones de pesos (unos 10.000 dólares) por información que conduzca a la detención de los responsables de los homicidios.