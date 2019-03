Ataque armado contra veedor de servicios públicos en Cúcuta

Las autoridades en la ciudad de Cúcuta, están investigando un ataque armado que se registró en las últimas horas en el barrio Torcoroma III de la capital de Norte de Santander, contra el veedor de servicios públicos Francisco Palacios en el que por fortuna salió ileso.

El veedor ha pedido a las autoridades avanzar en las investigaciones, para aclarecer este hecho y los responsables.

"Se dice por parte de los expertos que fueron aproximadamente 8 a 9 proyectiles que se dispararon, afortunadamente no se logró el cometido de la persona; pero si se trata de ajustarnos o pretender que van a seguir haciendo lo mismo que es callar a las personas para que no no se siga denunciando".

"He estado hablado con algunos compañeros y hay que seguir haciendo nuestra tarea y trabajar articuladamente con las autoridades de vigilancia y control".

La policía mestropolitana de Cúcuta investiga si este ataque, tienen relación con las denuncias realizadas sobre las empresas de servicios públicos en la ciudad.