Atentan contra exgobernador indígena en Caloto, Cauca

Un sujeto desconocido atentó contra el exgobernador del Resguardo Indígena de Huellas, Caloto, Nelson Pacue, de 40 años de edad, cuando ingresaba a su vivienda en el barrio Limonar del casco urbano de ese municipio del norte del Departamento.



La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, denunció que los hechos ocurrieron sobre las 8:45 de la noche de este viernes, cuando el reconocido dirigente recibió dos impactos de bala por la espalda.



Inicialmente, el exgobernador fue atendido en el hospital local y luego trasladado de urgencia a la Clínica Valle de Lili de la ciudad de Cali, Valle, debido a la complejidad de sus heridas.



El coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acín, Mauricio Capaz, recordó que Pacue fue gobernador de Huellas entre el 2016 y el 2017, periodo en el que recibió múltiples y constantes amenazas de muerte a través de panfletos, mensajes de texto y llamadas.



Actualmente se desempeña como director de la Institución Educativa Arrayán, El Chocho.



"Este atentado no solo es contra la vida del exgobernador sino contra todo el proceso de resistencia y de lucha que los pueblos indígenas mantenemos contra el proyecto de muerte que intentan implantar en nuestros territorios", aseveró Capaz.



Asimismo, reiteró que el norte del Cauca y Caloto en particular han sido escenarios de varios hechos de sicariato y asesinatos selectivos.



"Este intento de asesinato se presenta justo después de un escenario de revisión de la situación de Derechos Humanos entre las organizaciones sociales y miembros de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos, a quienes se extendió la denuncia por las amenazas y las intimidaciones que hoy precisamente se están materializando", agregó.



La Policía y la Fiscalía investigan la autoría de la acción, pero hasta el momento no hay pistas de los responsables.