Atribuyen a disidencias de las Farc atentado en Corinto, Cauca

El comandante del Departamento de Policía Cauca, coronel Fabio Rojas, hizo un llamado a la comunidad para que se articule con las autoridades para evitar acciones terroristas como la que se registró en el municipio de Corinto, que dejó 10 lesionados.

El Oficial calificó como traicionero el atentado que atribuyó a disidencias del sexto frente de las Farc, que se registró en las últimas horas en esta localidad, donde en los últimos días se han presentado otros hechos que tienen en máxima alerta a los habitantes.

“Un ataque aleve, terrorista y traicionero, ya que este grupo está diezmado, no tiene capacidad de confrontación, y pretendía ultimar a nuestros policías. También es preocupante que la comunidad no se una, no informa ni da datos para ubicar a estos terroristas que hacen daño no solo a la Policía y el Ejército sino a la misma comunidad”, agregó.

La acción violenta dejó 10 personas heridas y cuatro inmuebles afectados por la onda expansiva.