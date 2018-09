Autoridades de Córdoba se oponen a la reubicación del peaje El Purgatorio

El alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, indicó que sería decepcionante el hecho de que el primer anuncio del Gobierno Duque, para el departamento de Córdoba, sea el avalar la reubicación del peaje El Purgatorio, que pasaría del Kilómetro 18 al Kilómetro 13, vía Montería-Planeta Rica.

El mandatario advirtió que, el traslado del peaje impactaría de manera negativa a las comunidades rurales de Montería, Tierralta y Valencia.

“Vinieron a notificar al departamento de Córdoba de unas afectaciones socioeconómicas que el Gobierno Nacional en cabeza de la ANI, va a tomar en Córdoba con la reubicación del peaje afectando a más de 50 poblaciones rurales de Montería, a todo el municipio de Valencia y el municipio de Tierralta que se ven seriamente perjudicados con esta reubicación”, manifestó el mandatario municipal.

Así mismo, indicó que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no fue receptiva a las propuestas planteadas por las autoridades de esta sección del país y por el contrario, notificó de los trabajos de reubicación del peaje en un término no superior a 5 días.

“Nuestra posición fue muy clara, solamente le pedimos al Gobierno Nacional que replanteé la reubicación del peaje del Kilómetro 18 al Kilómetro 13 sino que le dimos unas sugerencias, dimos algunas alternativas, no nos quedamos en un sí o un no, sino que planteamos algunas opciones como por ejemplo, el peaje ponerlo en la vía Tierralta Valencia y que se incluya esta vía dentro de las vías que se va a reinvertir el cobro del peaje, se propuso una tarifa diferencial para las poblaciones afectadas entre otros muchos aspectos pero salieron a decir que no había nada que hacer”, indicó el alcalde.

La gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, también sentó su voz de protesta.

“Estamos en total desacuerdo con que se tomen decisiones de esta magnitud cuando no han sido suficientemente discutidas con la comunidad y que afecta directamente los intereses de todos los cordobeses, al querer no solo imponer la reubicación del peaje sino también al rechazar nuestra solicitud de mantenimientos futuros a la vía que conduce al municipio de Tierralta la cual fue construida con recursos propios de los cordobeses” señaló la mandataria departamental.

La Personería de Montería, a través de un comunicado de prensa también rechazó el traslado del peaje y apoyó la propuesta de las autoridades de suspender las obras hasta tanto se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a la comunidad. Por ahora, manifestaron en que confían que mediante el diálogo, sea el mismo presidente Iván Duque, quien intervenga y pueda revertir el panorama.

Cabe indicar que, desde que se conoció la noticia las comunidades aledañas del Kilómetro 13 en reiteradas ocasiones realizaron bloqueos en la vía Montería-Planeta Rica, en señal de protesta a lo que ellos han catalogado como un atropello.