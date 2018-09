Autoridades investigan amenaza de muerte colectiva en Caquetá

Las autoridades en el departamento del Caquetá investigan la veracidad de un audio que ha sido difundido en redes sociales y en el que se sentencia de muerte a trabajadoras sexuales, drogadictos e incluso a menores de edad que, supuestamente, sostienen relaciones con soldados del departamento.

En la amenaza se hace énfasis en ese último aspecto: les advierten a los padres de familia que verifiquen con quiénes andan sus hijas.

"Prostitutas, rameras, vagabundas, marihuaneras, periqueras, bazuqueras y también esas niñas de 14 a 19 años de edad. Por favor les decimos, no se junten con esos soldados, ya las tenemos pilladas a unas que otras en la región. No queremos hacer llorar a sus seres queridos, pero si las volvemos a mirar con esos soldados no tendremos piedad. Mucha atención a los marihuaneros, bazuqueros, periqueros ", advierte la amenaza.

“Ya les advertimos, no los queremos coger con los pantalones abajo. Por favor, padres de familia, cuiden a sus hijos, no los dejen salir con cualquiera. Primeramente, revisen sus celulares, con quiénes es que están hablando”, agrega el audio.

La amenaza advierte a la población que habita en San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Paujil, Montañita, Rionegro, Doncello, Florencia, etc.