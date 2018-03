Autoridades investigan el llamado "tour de la violación" en Cartagena

Andrés Betancourt, exconcejal y candidato a la Alcaldía de Cartagena en las elecciones atípicas del próximo 6 de mayo, instauró en los últimos días una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación acerca de un presunto “tour de la violación” en el que niñas entre los 12 y los 15 años de edad serían víctimas.

En su carta entregada al ente acusador, el candidato citó un testimonio entregado por una trabajadora sexual a RCN Radio la semana pasada.

Según el documento, el tour se lleva a cabo en una finca ubicada a las afueras de la ciudad de Cartagena. Allí, se organiza una “cacería” de hombres a las niñas, quienes abusan sexualmente de ellas una vez las “capturan”. Según el testimonio, en algunos casos las víctimas desaparecen.

Carta enviada a @FiscaliaCol en la que le solicito a las autoridades correspondientes, unir sus esfuerzos y esclarecer los hechos detrás de la denuncia del caso 'Tour de la violación', por la tranquilidad de los cartageneros y la seguridad de las posibles víctimas. pic.twitter.com/kvzDAnQnWB — Andrés Betancourt (@AFBETANCOURT) March 10, 2018

Ante esto, la secretaria del Interior de Cartagena, Yolanda Wong, manifestó en W Fin de Semana que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes al caso. “Todas las instituciones están articuladas en torno a abordar este caso (para) rodear cualquier signo que pueda maltratar la imagen de Cartagena turística, con el fin de proteger los derechos de los menores”, dijo Wong.

Aseguró que no se descartan las denuncias frente al caso, pero que tampoco se puede confirmarlo: “Estamos indagando, no podemos decir algunos temas puntuales por no interferir con la investigación”.

También advirtió que desde el 22 de diciembre, en conjunto con Fiscalía y Policía, la Secretaría hace una investigación a fondo en torno al Centro Histórico de Cartagena para detectar presuntos casos de prostitución.