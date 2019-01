Autorizan traslado de Tunja a Medellín de bebé que requiere intervención médica urgente

El defensor del Pueblo de Boyacá, Mauricio Reyes, confirmó a La W Radio que su oficina logró gestionar que la EPS Comparta autorizara el traslado del bebé de cuatro meses que se encuentra en el hospital San Rafael de Tunja, desde el pasado mes de diciembre, a la Clínica Sommer ubicada en Medellín para que se le practique el tratamiento integral que requiere de una supuesta miocarditis.

“Por gestión de la Defensoría, Comparta ya autorizó la remisión del bebé para Medellín a la Clínica Sommer, están esperando la Clínica Medicalizada, y además estamos gestionando la estadía y alimentación del adulto que lo acompañe. A Dios gracias se logró este tema delicado”, dijo Reyes.

Loreidi Merchán, la madre del menor, se mostró feliz ante la decisión de la EPS. “Estamos alistándole una ropita y gracias a Dios salió la remisión. Se lo lleva para lejos, para Medellín, pero nos toca porque era donde saliera. Bendito Dios”.

La historia

Loreidi Merchán contó que todo inicio el 24 de noviembre cuando a su bebé le dio un quebranto de salud, entonces lo llevó por urgencias al hospital de Sogamoso, allí un galeno lo revisó, y le dijo que era una gripa que debía ser controlada con acetaminofén, doña Loreidi confió en ese dictamen médico.

Sin embargo, la mujer de 25 años de edad dijo que a su pequeño le siguió avanzando la enfermedad. “En las noches el bebé lloraba afónico, entonces decidí llevarlo el 30 de noviembre por urgencias en Sogamoso. Me lo vio el pediatra y le mandó hacer una placa en la que aparecía bronquiolitis, el niño ya iba con dificultad respiratoria, me lo hospitalizaron, me le dieron oxígeno y nebulizaciones”.

Los días pasaron y al niño le dio fiebre, presentó una convulsión, luego una crisis que llevó a los médicos a entubarlo y lo remitieron como urgencia vital al hospital San Rafael de Tunja en donde fue estabilizado.

La ama de casa, narra que el cardiólogo que lo atendió en el Hospital San Rafael de Tunja, vio una macha en la placa que indicaba que el corazón del menor estaba grande. “Lo que dio en los pulmones afectó el corazoncito que está dilatando, sigue así”.

Ante esa situación el cardiólogo considera que es urgente que el menor de edad sea valorado en un hospital de cuarto nivel, y allí se determine si se le va hacer cirugía o algún tratamiento especial, sin embargo era la EPS Comparta la que tenía que autorizar dicha remisión.

“Comparta es la que nos tiene que autorizar, pero no nos ha buscado el sitio, ellos son los que tienen que mover, pero nos dicen que no hay camas ni contratos, es lo que nos dicen desde el 3 de diciembre”, explicó Loreidi, en la mañana de este 16 de enero.

Sammy Fabián Martínez de 27 años de edad, dijo que no habían obtenido respuesta ni de la Superintendencia de Salud para lograr superar la crisis por la que está pasando su hijo.

“En la Superintendencia de Salud se ha puesto la queja, y ellos nos responde que están vigilando el caso y ya”, explica Martínez que trabaja como transportador de carga.

Al no encontrar respuestas por parte de las entidades de salud la familia del pequeño Fabián Alejandro Martínez Merchán, interpuso una tutela, ante la juez primera penal municipal, en la que piden que se le garantice la atención de su ser querido con la remisión que pide el cardiólogo se debe hacer a un hospital de cuarto nivel.

En consecuencia, la tutela fue fallada a favor del menor en la que se le ordena a “Comparta EPS que por medio de su representante legal que dentro del tiempo de 48 horas de la siguiente notificación autorice y gestione los trámites necesarios en coordinación con la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovascular Pediátrica para que se haga efectiva la remisión del menor conforme a lo señalado por el galeno tratante”.

La juez también ordena a Comparta EPS que se brinde a Fabián Alejandro Martínez Merchán “el tratamiento integral que requiere para el manejo adecuado al diagnóstico que presenta por bronquitis por virus sincitial respiratorio aguda, convulsión febril extrainstitucional resuelta y sospecha de miocarditis para lo cual Comparta EPS deberá autorizar sin dilaciones el suministro de todos los medicamentos, tratamientos, procedimientos que prescriba el médico tratante para garantizar la recuperación del menor”.

Sin embargo, en la madrugada de este 16 de enero se había vencido el plazo para que la EPS Comparta cumpliera con la orden judicial, por lo cual la familia del menor denunció que esa entidad había incurrido en desacato.