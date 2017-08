Bala perdida mató a un hombre mientras se encontraba hospitalizado en una clínica de Cali

Una bala perdida, al parecer producto de un enfrentamiento entre pandillas en el sector de Los Chorros, en la ladera de Cali, acabó con la vida de Cruz María Amaya, un hombre de 56 años que llevaba ocho días hospitalizado por una afectación respiratoria.

El proyectil entró por el techo del Hospital Mario Correa Rengifo, impactando al paciente y causándole la muerte.

“Nos llaman diciendo que debemos ir al hospital porque mi hermano murió por una bala, para nosotros no era posible, pero cuando me dirigí al hospital me di cuenta que efectivamente era cierto”, aseguró Jáiber Amaya, hermano de la víctima.

El secretario de Convivencia y Seguridad, Juan Pablo Paredes, aseguró que se realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.