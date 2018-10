Bernardo Hoyos “prendió el ventilador” y cuestionó al fiscal Néstor Humberto Martínez

El exalcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos, se refirió al caso de Aída Merlano en uno de sus discursos y señaló que la exsenadora fue vista como un “trofeo para ascender políticamente” y en el poder.

De esta manera, Hoyos reveló que había hablado telefónicamente con la exsenadora y, además, arremetió contra varios políticos del Atlántico, a quienes señaló de ser compradores de votos.

“¿Quién de nosotros no sabe que Arturo Char compra votos en todas partes? ¿Quién no sabe que Alex Char compró votos para hacerse alcalde dos veces? ¿Quién no sabe que los Gerlein se han mantenido en el poder, y que Roberto Gerlein estuvo más de 40 años, comprando los votos para el Senado? ¿Quién no sabe que Laureano Acuña, el “Gato Volador”, compra los votos en todo el suroriente y todo el suroccidente?”, cuestionó Hoyos.

El exmandatario también cuestionó al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por no investigar a otros políticos que, según él, han comprado votos.

“¿Por qué entonces Néstor Humberto Martínez, que dijiste que te habían dado náuseas cuando descubriste lo que pasaba en Barranquilla, no los has investigado? Espero que tú cumplas la promesa que dijiste, de que ibas hasta las últimas consecuencias. Yo quiero ver a Arturo Char investigado, porque por aquí compra votos. Ojalá investigues de verdad este acontecimiento”, reclamó.