Biblioteca que lleva el nombre del expresidente Uribe causa controversia en Cali

En redes sociales comenzó toda una discusión tras conocerse que una biblioteca en la ciudad de Cali lleva el nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Un grupo de ciudadanos del corregimiento de El Saladito, zona rural de la capital del Valle, decidió nombrarla de esta manera en honor al hoy Senador quien, en el pasado hizo importantes donaciones de libros.

Pese a que el sitio tiene un enorme letrero con el nombre de expresidente Uribe, la secretaría de cultura de Cali advirtió que el lugar fue bautizado como Biblioteca Pública Comunitaria Mario Wagner, para honrar la memoria del líder comunitario que la fundó en el año 2004.

Considerando que las bibliotecas de la alcaldía de Cali que se encuentran en zona rural deben llevar el nombre del corregimiento donde están ubicadas o su defecto el nombre de su fundador, la Secretaría de Cultura ha solicitado a la comunidad de El Saladito, retirar el nombre del expresidente, solicitud que no ha sido atendida por los ciudadanos.

Por su parte el jefe máximo del Centro Democrático dijo a través de su cuenta de Twitter que “No estoy de acuerdo que sitios públicos lleven mi nombre, nunca lo he autorizado, a quienes me han preguntado les he dicho que no con mis agradecimientos”.