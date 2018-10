Billón de pesos anunciado por Duque es "un pañito de agua tibia": Gobernador de Boyacá

En medio de las nuevas movilizaciones que se adelantan por parte de los estudiantes de universidades públicas en el país, el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, cuestionó el anuncio del presidente de la República, Iván Duque, con respecto a la adición de un billón de pesos provenientes de las regalías para las instituciones de educación superior.

"Mi llamado al presidente Duque y a todo el país es que no podemos quedarnos en la discusión de que si el billón de pesos es suficiente o no, porque entre otras cosas ese billón no es más que un pañito de agua tibia y no va a la base presupuestal de las universidades públicas, como nosotros hemos venido insistiendo que es el problema estructural", dijo Amaya.

El mandatario departamental insistió al jefe de Estado que el debate de fondo es el del futuro del país al preguntar si la prioridad es "la educación o el sector armamentístico y la guerra, como el Gobierno nacional ha demostrado con la adición de 3.5 billones de pesos en el presupuesto para este último”.

En cuanto a las regalías, Amaya recordó que estas ya se utilizan en temas educativos en Boyacá como el plan alimentario escolar, que también ha venido desfinanciado en los últimos años por el Gobierno Nacional.

Amaya fue enfático al afirmar que este tipo de discusiones se deben dar en la actualidad y resolverlas para tener claro el futuro de las generaciones venideras.

Dijo que el Gobierno nacional no está asumiendo la responsabilidad de la educación con seriedad.

"Nosotros hemos sido consecuentes con este tema en el departamento, pero creo que llegó la hora de plantear de cara a los colombianos la cuestión en su verdadera dimensión”, puntualizó.