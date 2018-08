Buscan a hombre que amenazó con granada a taxista y uniformados de la Policía

Las autoridades en Cali desplegaron un dispositivo para dar con el paradero de un hombre que evadió un puesto de control en el sur de la ciudad, luego de hurtar una motocicleta.



El presunto delincuente amenazaba con detonar una granada si era detenido.



"Durante el recorrido amenaza en varias ocasiones a los uniformados, les dice que se retiren del sitio porque ellos van siguiendo el vehículo y tratando de persuadir a que esta persona para que no accione la granada", señaló el Coronel Óscar Lamprea, Comandante Operativo de la Policía de Cali.



Tras una ardua persecución, el sujeto se bajó del vehículo, abordó un taxi y tomó de rehén al conductor, obligándole a conducir hasta el municipio de Puerto Tejada, Cauca.



"El man estaba como loco, decía que si alguien se acercaba nos moríamos todos (...) me indicó que parara se bajó y me dijo que me fuera sin mirar a atrás", relató el Taxista, quien pidió que se le protegiera su identidad.



Pese a la reacción, el delincuente logró huir con rumbo desconocido. El taxista salió ileso del hecho.



El responsable está siendo buscado con ayuda de las cámaras de seguridad que lograron grabar el hecho.