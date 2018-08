Cafeteros caldenses frenan sus ventas por precios en mercados internacionales

El gremio de los cafeteros en Caldas se encuentra alarmado por el precio de la carga de café en los mercados nacionales, ya que este amanece en $695. 375 y sus producciones cuestan alrededor de los $800.000.

Desde hace unos días, los pequeños productores de café no han vendido su grano a las diferentes cooperativas de café en el departamento, ya que con lo que les pagan no alcanzan a salvar los costos de producción. Los productores aseguran que hoy en día el panorama del café ha trascendido en todos los aspectos y que no pueden seguir trabajando con los mismos precios.

Los cafeteros manifiestan que se debe buscar un cambio, ya que la caficultura no puede ser una “mendicidad de subsidios” y aseguran que esto se puede organizar mejorando los precios, ya que el dinero se está quedando en las manos de los exportadores, tostadores y comercializadores finales.

Lucila Pala de los Rios, ingeniera agrónoma, con finca cafetera en la zona de la cabaña, en Manizales se refirió a esta problemática:

“Hoy estamos haciendo un solo día de no venta de café. Seguramente el impacto no es mucho porque los que no estamos vendiendo somos los pequeños productores, pero la idea no es que no se venda el grano en dos días, luego tres, luego una semana, luego un mes e indefinidamente hasta que el mundo se dé cuenta que los productores no sacamos nuestros productos. Hoy no tenemos con qué seguir adelante y el producto nunca va a llegar al consumidor final, si no se mejora el precio de la carga de café”.

Por otra parte, Juan Carlos Escobar, productor de café en el municipio de Chinchiná, indica que la afectación en los precios del café es crítica y que es imposible que la caficultura no sea rentable para el gremio.

“Hoy con los precios en los mercados nacionales es imposible que la caficultura sea rentable, por lo menos en lo que me toca como productor es casi llevar a replantear para el año siguiente si se continua o no con la cosecha de café, además no se puede continuar con un cultivo en el que se pierde plata, es casi mejor que abandonar la finca que seguirla producción, porque deja uno capital que se va perdiendo si se le sigue invirtiendo”, advirtió.

Tanto los cafeteros que sacan una carga, como el que produce mucho, están alertados porque pueden perder su patrimonio. Además, aclaran que el problema no es local sino nacional, lo que conlleva a que la situación de la venta del grano sea crítica porque no se tiene la capacidad suficiente para siquiera comprar su mercado.

Varios de los productores indican que si bien la Federación Nacional de Cafeteros no maneja el mercado internacional en cuanto a la venta, porque la Bolsa la manejan entre cuatro y cinco empresas en el mundo, la entidad debería sentar una voz de precedencia para hacer énfasis en cuanto a los precios del café en los mercados nacionales e internacionales.