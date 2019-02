Caicedo debería ser transparente y renunciar a cualquier aspiración política: César Lorduy

En diálogo con La W, el representante a la Cámara, César Lorduy, calificó como inanes las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico al exalcalde Carlos Caicedo, que condicionan los incrementos en la tarifa de Electricaribe a unas mesas de concertación, y señaló que Caicedo debería renunciar a cualquier aspiración política, a raíz de esta decisión.

(Le puede interesar: Carlos Caicedo logra medidas cautelares contra Electricaribe)

“Ellos que dicen ser tan transparentes deberían ser consecuentes y no usar con fines políticos decisiones judiciales que, entre otras, no tienen mayores efector porque ya se están cumpliendo”, señaló el congresista.

Lorduy indicó que no cree esta decisión haya sentenciado la carrera a la Gobernación del Departamento de Magdalena.

“Aún no hay nada sentenciado en ese tema. Me parece bien que se hagan las mesas de trabajo pero no se puede hacer eso y aspirar a un cargo de elección popular al mismo tiempo”.