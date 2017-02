Cali: polémica por regaño de alto mando de Policía que exige resultados por robo de carros

El comandante de Policía Metropolitana de Cali, general Hugo Casas, le confirmó a La W Radio, que el audio que está circulando a través de redes sociales, donde se escucha a un alto mando de la institución exigiendo resultados a sus subalternos y señalándolos de ser cómplices de los robos en la ciudad, por los pocos resultados frente al tema de hurtos de vehículos, se trata del comandante de la Sijin, coronel John William Peña.

Algunos apartes del audio dicen: “Para ver videos de cámaras lo hago yo, necesito es que investiguen, que den resultados”.

“Si no me dan resultados, es porque usted está robando con los bandidos; se roban diez motos al día, ocho carros al día y los policías de la Sijin no hacen nada”.

El general aseguró que el audio ya fue remitido a la inspección de Policía General en Bogotá para que investiguen si habría algún tipo de sanción.