Campesinos de Cachicamo desconocen a las FFMM y piden constituir 'guardias campesinas'

Desde el pasado viernes aproximadamente 2 mil campesinos del sector de Cachicamo en el Guaviare, considerado un corredor del narcotráfico, están protestando para exigir el retiro de la fuerza pública de la zona y la constitución de 'guardias campesinas', entre otras peticiones.

Los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega advierten que como centenares de campesinos la han emprendido en su contra, ellos han obstaculizado el accionar contra las disidencias al mando de Gentil Duarte y contra las que se están rearmando en ese territorio.

"Cachicamo es un punto vulnerable. Una de las exigencias del líder social es que no quieren ver actores armados sobre Cachicamo. Que no quiere ver bases instaladas. En ningún momento tenemos la intención de poner una base fija. También me pide la activación y reconocimiento jurídico de las guardias campesinas, cuando existe un Ejército Nacional", dijo el general Eduardo Zapateiro, comandante de la Fuerza Omega.

"Estas comunidades han sido altamente afectadas por los grupos criminales. Pasado el acuerdo de paz con las exFarc salen los GAO- residuales. Prácticamente en nuestra jurisdicción Se consolida la cadena del narcotráfico, actúa el criminal Gentil Duarte. Aquí transitan todos los elementos para la fabricación de pasta base de coca. Pero las tropas tienen frenado este vínculo entre este criminal y el narcotráfico", agregó.



foto: Cortesía de fermin oviedo

De acuerdo al dirigente comunal de Cachicamo, Fermín Oviedo, los 2 mil campesinos que protestan por estos días desconocen la autoridad del Ejército Nacional. El líder negó que, a través de las protestas, se esté beneficiando a las disidencias.

"No nos sentimos seguros con la presencia militar en el territorio. No reconocemos la autoridad del Ejército Nacional (...) acá hay un abandono total del Estado. No hay vías. No hay ayuda de ninguna índole, la gente está abandonada (...) esa es la propuesta de las comunidades campesinas, lo que estamos planteando es la autonomía de las comunidades", dijo Oviedo.

foto: Cortesía de fermin oviedo

Mesas de trabajo entre la Fuerza Pública y las comunidades continuarán en los próximos días para tratar de llegar a un consenso sobre la petición de retiro a la fuerza pública y el deber de actuar contra disidentes y narcos.