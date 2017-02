Canaricultores de Barranquilla preocupados con el Nuevo Código de Policía

Los canaricultores de la capital del Atlántico manifestaron su preocupación frente al nuevo Código de Policía, ya que según el artículo 101 de la normativa está prohibido “Aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar, o poseer especies de faunas silvestres”.

Según los canaricultores, esto provocaría que dejaran de dedicarse a una actividad en la cual no consideran que se practique ningún maltrato contra los animales. Por el contrario, razonan que el cuidado que se les da a los canarios es inigualable.

En diálogo con La W, Wilson Miranda, quien practica la canaricultura hace 20 años, opinó acerca de la situación: “Uno le da un trato como su fuera un hijo, ese es el trato que se le da al pajarito (…) no como las autoridades señalan que uno le va a dar mal trato o que el pajarito se va reventar, en esa parte están equivocados. Yo no estoy de acuerdo con esa parte del Código. La gente siempre ha andado con pájaros, (es) un hobbie, un entretenimiento, algo regional. El barranquillero en las esquinas siempre está con el pájaro, hay personas que los cuidan”, manifestó Miranda.

Por su parte, la Policía Ambiental manifestó que la ley no es nueva, ya que existe mediante el decreto 2811 de 1974.

“En este código se rechaza la tenencia, comercialización, transporte, aprovechamiento de especímenes relacionados a la fauna silvestre colombiana. Ese canario hace parte de la biodiversidad colombiana de fauna silvestre, por tal motivo (se trata de) la misma norma y no solamente del Código Nacional de Policía. El código de convivencia no es más que traer a colación unas normas que ya estaban explicitas”, declaró el intendente Ever González de la Policía Ambiental.

También aseguró que se han escuchado las peticiones de los canaricultores pero que no pueden, como autoridad policial ni con las autoridades administrativas, ir en contra de los mandatos institucionales, ya que son normas que están establecidas.