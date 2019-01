Cantante Jhonny Rivera resultó herido con pólvora en Chinavita, Boyacá

La directora de Salud Pública de Boyacá, Mónica Londoño, confirmó que el cantante de música popular, Jhonny Rivera resultó herido en su ojo derecho en medio de un concierto que realizó el pasado dos de enero en Chinavita, Boyacá.

"Un cantante de música popular, al parecer, sufrió un tipo de afectación en uno de sus ojos producto de un juego pirotécnico, que parece el mismo llevó a su espectáculo. Esta situación se presentó en Chinavita", explicó Londoño.

Por su parte, Rivera narró a través de sus redes sociales lo que ocurrió en la noche del concierto y la intervención de los galenos no en Boyacá sino en Bogotá de su afectación en su ojo derecho.

“Salió la pirotecnia y no calculé bien donde salía, me pasó muy cerca al ojo. Sentí una molestia. Fui al médico, al oftalmólogo, y encontraron que tenía incrustado una esquirla de algo metálico en la córnea, en el iris", explicó el cantante.

Sobre su intervención médica agregó Rivera: "me anestesiaron y con una aguja me lo sacaron. Sé que no tengo ya nada en el ojo, pero estoy cicatrizando.

Para Salud Pública por ahora van 15 casos confirmados ante el Instituto Nacional de Salud, pero con el hecho de Jhonny Ruvera sería 16, "sin embargo este caso no ha sido confirmado ante esa entidad por parte de la institución que atendió al artista"