Cantante Junior Posada sufrió accidente en Argelia, Cauca

“Gracias mi Dios”, expresó el joven cantante de música popular, Junior Posada, hijo de Luis Alberto Posada, tras un accidente de tránsito cuando circulaba en una camioneta por carreteras de Argelia, sur del Cauca.



Foto: Staff Junior Posada

El intérprete de canciones como “Acaba de una Vez”, explicó que se encuentra bien, aunque sufrió fractura en una de sus manos, en el percance registrado en el corregimiento de El Plateado. Asimismo, dijo que sus acompañantes están ilesos.

“Hoy nuevamente digo gracias mi Dios, ayer 10 de diciembre tuve un accidente viniendo de El Plateado, Cauca. No me pasó nada grave, solo una fractura en la mano. Con los que venía también están bien. Hoy más que nunca estoy agradecido con la vida y que me sirva de lección: No conducir cansado. Creo que me quedé dormido, pero gracias a mi Dios estoy bien”, agregó el artista.



Foto: Staff Junior Posada

Sus familiares informaron que el joven artista fue llevado a la ciudad de Buga, Valle del Cauca, donde será sometido a una intervención quirúrgica.

Respecto a las personas que lo acompañaban, el cantante informó que sufrieron traumas, pero están estables, gracias al blindaje de la camioneta en la que se transportaban.