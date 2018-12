Capturados por desfalco a Uniautónoma no aceptaron cargos

Tres de los capturados por el desfalco a la Universidad Autónoma Del Caribe no aceptaron los cargos que les fueron imputados por la Fiscalía, se trata del ex representante legal suplente de Uniautónoma, Efraín Maldonado, a quien la Fiscalía lo investiga por la amenaza a testigos, ya que en una conversación habría manifestado según el ente acusador que “No le costaba nada matar a alguien que lo volviera a traicionar”.

La Fiscalía señaló que Maldonado ingresó a las Universidad con un sueldo de 1 millón trescientos, pero que llegó a tener un incremento de 12 millones de pesos.

Por otro lado, tampoco aceptaron cargos Laura Laino, quien también presuntamente habría sido la portavoz de mensajes intimidatorios en nombre de Ramsés Vargas, y el Exsecretario General Jesús Pantoja, quien según la investigación, permitió el detrimento de dinero que entró por concepto de matrículas.

Los cargos que fueron imputados por parte de la Fiscalía a Efraín Maldonado fueron: Concierto para Delinquir con Fines de Enriquecimiento Ilícito, Falsedad en Documento Privado, Corrupción Privada, Administración Desleal, Amenaza a Testigos.

Mientras que a Laura Laino, solo le fue imputado el delito de Amenaza a Testigos.

Por último a Jesús Pantoja, el ente acusador le imputó los delitos de Administración Desleal, Corrupción Privada, Falsedad en Documento Privado, Enriquecimiento Ilícito de Particulares, y Concierto para Delinquir.