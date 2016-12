Capturan a contratista en el Amazonas por irregularidades en convenio

El representante legal de la Asociación Zonal del Consejo Municipal de Autoridades Indígenas de Tradición Autóctono – Azcaita, Nilson Alviar Peña, fue capturado por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Los hechos investigados por la Fiscalía guardan relación con un convenio que suscribió dicha asociación en 2014 con la Alcaldía de Leticia (Amazonas) por $102.790.300, cuyo objeto era "asegurar la protección de la integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades del sector los Lagos mediante el fortalecimiento de proyectos tradicionales autóctonos y soberanía alimentaria", con recursos del Sistema General de Participación.

Según la investigación de la Dirección de Fiscalía Seccional de Amazonas, algunos proyectos establecidos en el convenio no se ejecutaron "generándose con ello un detrimento patrimonial de $100.000.000 aproximadamente".

"Nilson Alviar Peña, representante legal, luego de recibir los dineros del Sistema General de Participación, al parecer no hizo la inversión total en los proyectos establecidos, con el desembolso del primer 50%, hizo entrega a los curacas de las comunidades, y según los elementos materiales probatorios, al parecer los curacas no realizaron la inversión en los proyectos según el convenio, si no que por el contrario se habrían apropiado de estos recursos, a sabiendas de que tienen la custodia, administración y manejo de los bienes del Estado", expresa un comunicado de la Fiscalía.