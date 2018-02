Cárcel para el alcalde de Mapiripán (Meta), Alexander Mejía Buitrago

El exalcalde del municipio y otras 14 personas, entre funcionarios y contratistas, fueron vinculados al proceso y recibieron detención domiciliaria y otras medidas. La Fiscalía investiga anomalías detectadas en la firma de seis contratos que comprometieron algo más de $5.000’000.000.



Por solicitud de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía Seccional Meta, un juez de control de garantías de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Mapiripán (Meta), Alexander Mejía Buitrago, por hechos ocurridos durante su administración.



La Fiscalía demostró que el mandatario habría celebrado y pagado seis contratos que no se cumplieron, y comprometieron algo más de $5.000’000.000 del municipio. Por las supuestas anomalías detectadas fueron imputados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y corrupción al sufragante, los cuales no fueron aceptados.



Los contratos investigados están relacionados con la compra de 137 estufas, la entrega de 100 soluciones de agua potable para familias del área rural de Mapiripán, la adquisición de utensilios o menaje para alimentación escolar, las interventorías respectivas, y la compra de una camioneta y 10 motos para la Policía Nacional.



Durante las audiencias en las que fue judicializado el alcalde Alexander Mejía Buitrago, la Fiscalía también imputó a otras 15 personas procesadas por los mismos hechos. Entre ellas, está el exalcalde de Mapiripán (Meta), Jorge Iván Duque Lenis; y el denominado ‘cerebro’ del desfalco, Alejandro Alberto Arias Velásquez.



El juez dispuso que estas dos personas deberán cumplir medida de aseguramiento de detención domiciliaria, decisión que fue apelada por el delegado de la Fiscalía, quien aseguró que la actuación del exfuncionario y del otro hombre que estaría involucrado en la firma irregular de los contratos, fue determinante para que se perdieran los recursos del municipio.



Los demás procesados, entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas, recibieron diferentes medidas, cinco de ellos aseguramiento en sus lugares de residencia y los demás no privativas de la libertad.



La orden de enviar a la cárcel al actual alcalde de Mapiripán (Meta), fue comunicada a la gobernadora del departamento para que avance en las actuaciones administrativas de su competencia.