Cartagena: Consejo de Estado ordena adelantar recuperación ambiental de la Boquilla

El Consejo de Estado con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, la Sección Primera de la máxima instancia de lo contencioso administrativo, ordenó ejecutar un plan de recuperación ambiental de los terrenos de bajamar ilegalmente ocupados en las veredas de Marlinda y Villagloria, corregimiento de La Boquilla, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique.

El magistrado dio un plazo de seis meses a Cardique, para adelantar estudios y procesos contractuales que garanticen la reforestación, estabilización y conservación de los suelos y la fauna de este lugar, afectado por la disminución del flujo natural de las aguas marinas y de la ciénaga de La Virgen.

La acción del Consejo de Estado se da, luego de conocer la acción popular en la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó recuperar los predios ilegalmente ocupados por las comunidades de Marlinda y Villagloria, en zonas de bajamar, en la que además se ordena reubicar a las centenares de familias asentadas allí hace más de 20 años, teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad a la que se enfrentan por habitar esas tierras que se enfrentan a un alto riesgo de desastre.

Al estudiar el expediente, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo ratificó que, por tratarse de zonas catalogadas como de ‘bajamar’, se trataba de bienes de uso público, “por cuanto no podían ser objeto de apropiación privada de ninguna índole, luego era evidente la afectación de los derechos colectivos al medio ambiente que se habían visto amenazados por estos asentamientos ilegales. De ahí su decisión de mantener la orden de reubicación, que no puede concretarse hasta tanto las familias no cuenten con una nueva vivienda digna que deberá proporcionarles la Alcaldía de Cartagena”.

El Consejo de Estado, también comprometió a Cardique para que se ocupe del plan de recuperación ambiental de los predios a restituir, “la Alcaldía y la Dirección General Marítima, Dimar, fueron conminadas a ejercer vigilancia en el sector, a fin de impedir nuevas invasiones y prevenir el deterioro ambiental del lugar”.

Además, exhorta al Ministerio de Vivienda para que preste la asesoría técnica necesaria y eventualmente contribuya a financiar los planes y programas que se requieren para reubicar a las familias en condiciones de dignidad.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la Personería de Cartagena y la Defensoría del Pueblo también fueron conminados a sumarse a esta tarea que busca garantizar la recuperación ambiental del lugar, sin afectar los derechos de las comunidades que habitan allí en la actualidad.