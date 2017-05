Cartagena: piden a Santos no favorecer interés político con nombramiento de alcalde

A través de una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, César Pión, el concejal de La U, solicitó se haga un estudio minucioso ante de nombrar alcalde encargado para Cartagena, porque según él, es necesario evitar los favores políticos, especialmente, porque podrían haber intereses en las próximas elecciones de congreso y presidencia.

“Con inmenso respeto sin pretender desdibujar su actuación y acatando cual fuese su decisión, le manifiesto tener en cuenta en el encargo lo que partido y los inscriptores de Manuel Vicente sugirieran, sería democrático y viable para los proyectos. No estamos de acuerdo con delegaciones que obedezcan a sectores distintos porque acorde a lo vivido, presuntamente podrían aprovechar la situación para fortalecer sus candidatos en la nueva elección de congreso y presidencia”, expresa el concejal en la carta.

Cuestionó el número de alcaldes que ha tenido la ciudad y la última década, lo cual considera se ha visto reflejado en un atraso para Cartagena.

“¡8 alcaldes! Una ciudad así no puede desarrollar grandes proyectos ni articularse, y con la costumbre que cada torero viene con su cuadrilla como secretarios de salud, educación, gerentes de Edurbe, Corvivienda, entre otros funcionarios. Pareciera ser que muchos están interesados en que Cartagena viva en el limbo, y al no presentar un PEMP y el NEO POT se presentan vacíos normativos en urbanismo (que podría decirse), permitidos por planeación nacional y el ministerio de cultura tras la no exigencia y evaluación de los planes mencionados”, manifestó Pión en la carta.

El cabildante cuestionó acciones del gobierno nacional, sobre la ciudad, “Pregunto por qué dejaron partir de cero el POT del distrito si ya se había avanzado, habría que preguntarse cuál fue el porcentaje de cumplimiento en la última década, cuáles son los planes parciales que se elaboraron, y a qué se le dio cumplimiento, cuántos reconocimientos han efectuado los curadores que permiten legalizar la extra-altura de los suelos tipos B que son solo hasta 4 pisos. Aún nos preguntamos por qué se construyen centros comerciales cerca al Castillo de San Felipe, si el ministerio tiene a cargo la decisión de entregar en custodia y administrar esos monumentos, ¿cómo lo entregó a la Escuela Taller si en ese momento no era su objeto?”.

¿Por qué Cartagena si y otras ciudades no?

En la misiva, Cesar Pión hace cuestiona el actuar de la Procuraduría, en otros casos de carácter nacional, donde también se han presentado personas fallecidas a causa de posibles errores administrativos.

“Dr. Santos soy respetuoso de las decisiones de la Procuraduría aunque no las comparta, pero me inquieta la necesidad de que el gobierno que usted lidera, también intervenga en el desalojo de las zonas en alto riesgo donde algunos ocupantes hoy se cobijan en una confianza legítima (…) “.

Además cuestionó que se separe del cargo al alcalde, mientras los constructores del edifico que colapsó sigan libres.

"Con respeto profundo por las 21 muertes y demás afectados de Blas de Lezo, se actúa sobre el alcalde mientras no se materializa la captura de los constructores. Pregunto, ¿Qué separación de cargos y sanciones se dio por la muerte de habitantes de Mocoa y Armero?”.