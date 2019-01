Carteles mexicanos estarían financiando a grupos armados ilegales en Córdoba

La gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, advirtió que carteles mexicanos estarían financiando grupos armados ilegales en ese departamento.

“La información que se tiene de inteligencia no confirmada y singularizar es que hay carteles mexicanos financiando no con presencia ni control territorial sino económicamente ejerciendo injerencia sobre estas organizaciones criminales del Clan del Golfo y Los Caparrapos. Esa información es suministrada por la misma comunidad y lo importante aquí no es solo judicializar sino capturar a los que sea de donde sean y que no tengan injerencia acá en ninguna actividad criminal para que no sigan financiando este negocio ilícito”, precisó la mandataria.

Cabe indicar que, estos grupos armados ilegales se disputan las rutas de narcotráfico en el sur de Córdoba. Dicha disputa ha disparado los indicadores de criminalidad en municipios como Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.