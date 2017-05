Cauca: maestros de Asoinca aplazan paro regional

La Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, Asoinca, determinó una nueva fecha para iniciar el paro regional indefinido en caso de no lograr avances significativos en los diálogos con el Gobierno Nacional.

Directivas del Sindicato informaron que si las reuniones acordadas no arrojan los resultados esperados, desde el próximo 12 de junio se entrará en cese de actividades, para reclamar una vez más que el servicio de salud se contrate en el Departamento.

El presidente de Asoinca, Fernando Vargas, explicó que los acercamientos recientes con el Gobierno permitieron aplazar el paro que se había programado para este lunes 22 de mayo, y reiteró que los maestros de Cauca no participarán en la protesta convocada a nivel nacional.

“Teniendo en cuenta que el Gobierno ha mostrado voluntad política para instalar una mesa conjunta de negociación con nuestras organizaciones, hemos decidido aceptar esta propuesta con el fin de intentar concretar nuestras exigencias sin tener que acudir a las vías de hecho, demostrando nuestra voluntad de diálogo (…)”, señaló la Organización.

Vargas dijo que esta vez se unieron con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc Cauca, con el propósito de reclamar en conjunto el mejoramiento de situaciones que afectan a las comunidades en la región.

“Si el Gobierno Nacional no resuelve favorablemente el problema de la salud para el Cauca y a los campesinos no les cumple acuerdos pactados, a partir del 12 de junio entraríamos en huelga indefinida”, agregó Fernando Vargas.

Finalmente el vocero aseveró que decidieron no participar en la protesta nacional porque no comparten las peticiones, e incluso no se aborda un tema fundamental como el de la evaluación diagnóstica formativa que ha colocado a más de 120.000 educadores en riesgo de no poder ascender.