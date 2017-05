Cauca: más de $500 millones en pérdidas por bloqueo de indígenas

Las directivas de la empresa turística Aguatibia, localizada en Coconuco, Puracé, denunciaron que a más de 500 millones de pesos ascienden las pérdidas por el bloqueo que desde hace dos meses protagonizan las comunidades indígenas en la entrada a ese lugar.

El gerente comercial de la empresa, Juan Diego Angulo, lamentó que a pesar de una orden judicial, las autoridades no han actuado como corresponde, mientras que las pérdidas se incrementan, pues siguen pagando nóminas y mantenimientos.

“La situación sigue igual, esto es inaudito e increíble que la Fuerza Pública se olvide de los derechos de la gente de bien. Con todo y sentencia judicial a favor, la Policía no ha querido actuar con mil excusas. No podemos hacer nada más, ya no tenemos a quién acudir”.

El directivo señaló que tampoco se lograron acuerdos con las comunidades, a raíz de unas declaraciones del comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Pompy Pinzón, quien reconoció que no había personal suficiente para hacer el operativo de desalojo.

Desde el pasado 8 de abril las comunidades bloquean la servidumbre que permite el ingreso a este centro turístico, considerado como uno de los más importantes en el departamento del Cauca.

Aunque el Gobierno Departamental y la Defensoría del Pueblo han intervenido, no se ha logrado una solución a la problemática, mientras que los indígenas aseguran que no se retirarán hasta que el Gobierno Nacional adquiera esos predios y se los entregue.