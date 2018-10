Cerca de 15 mil docentes se sumaron al paro nacional en Córdoba

Durante este martes 23 de octubre el tráfico vehicular estuvo congestionado en la ciudad de Montería, tras la masiva movilización de educadores, estudiantes y trabajadores que se tomaron el centro de la capital cordobesa exigiendo cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores (Fecode).

Pese a la situación presentada en la movilidad, la jornada transcurrió en completa normalidad.

“Este paro tiene como objetivo primordial exigirle al gobierno una reforma constitucional para que a través del Sistema General de Participaciones hayan mayores recursos para la educación pública y así poder tener una infraestructura, dotaciones, elementos necesarios para una educación con calidad para los niños, niñas y estudiantes. Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional se respeten los acuerdos firmados en año inmediatamente anterior como producto del paro indefinido que se llevó a cabo durante 37 días en Colombia”, precisa el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Ermen Martínez.

Por su parte, uno de los voceros de la comunidad estudiantil de la Universidad de Córdoba, Jesús David Mercado, se mostró preocupado por la situación que atraviesan las universidades públicas en el país debido a la falta de recursos para seguir funcionando.

“Preocupa del actual gobierno que las soluciones que está dando realmente no cobijan el problema sino que son pequeños pañitos de agua tibia porque primero no ha puesto el dinero necesario para solucionar el problema de las instituciones de educación superior, sigue con las mismas políticas de desfinanciación donde se desvían los dineros que deben ingresar a las universidades públicas a las universidades privadas, no solventa las crisis de docencia, de investigación y en el ingreso de matrícula, cobertura y calidad. En la Universidad de Córdoba el 76% de los docentes son ocasionales, es decir no están vinculados”, establece el vocero.

En todo el territorio cordobés cerca de 15 mil estudiantes se sumaron al paro nacional de 24 horas y 240 mil estudiantes se quedaron sin clases.