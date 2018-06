Cerca de 8 familias en Montería perderían beneficio de viviendas gratis por uso indebido

El coordinador de la Oficina de Vivienda de Montería, Jhony Álvarez, confirmó que cerca de 8 familias perderían el beneficio de viviendas gratis por el uso indebido que le han dado a las mismas.

Las viviendas estarían ubicadas en la Urbanización El Recuerdo, sur de la ciudad de Montería.

“Las causales de revocatoria o la pérdida de subsidio obedecen al no cumplimiento de las clausulas establecidas en las escrituras que se le fueron entregando a cada uno de los beneficiarios. En la Urbanización El Recuerdo en particular donde se va a llevar el acto de revocatoria de estas viviendas básicamente son por alquiler de los apartamentos, mala convivencia, no pago de los servicios públicos”, indicó el funcionario.

El funcionario descartó que en esta oportunidad alguna de las viviendas fuese revocada por venta de sustancias alucinógenas aunque reconoció que actualmente por este ilícito y otras anomalías, sí se adelantan investigaciones que podrían dejar sin casas a cerca de 750 familias en las urbanizaciones El Recuerdo y La Gloria.

Finalmente, aseguró que estos procesos son liderados por el Ministerio de Vivienda y que la administración municipal solo realiza un acompañamiento de los mismos.

Las acciones para revocar los inmuebles arrancarían en el mes de julio del presente año.