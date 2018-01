Cierran “La Troja” de Barranquilla por violación al Código de Policía

Por violación al Código de Policía, habría sido cerrada la Troja (Patrimonio Cultural y Musical de la ciudad) por 10 días luego de la celebración de inicio de 2018.

La invasión del espacio público habría sido la razón por el sellamiento del lugar, debido a que en medio de la festividad, los asistentes habrían organizado una comparsa que se tomó de lado a lado la calle 44.

El propietario del lugar manifestó que no se presentó una multa monetaria, solo un comparendo con el cierre del lugar, además expresó que de parte del sitio no se vendió licor a quienes no estuvieran dentro del establecimiento y que la aglomeración de personas se presentó de manera espontánea debido a la celebración.

Asimismo expresó la perdida monetaria que tendrá para los días del cierre ya que pensaba abrir 4 de los 10 días del cierre debido al próximo puente que se avecina.