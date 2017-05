Cierre del restaurante de cárcel de San Diego fue arbitrario: alcalde de Cartagena

A través de una carta, Ramiro Cuadro, director de la cárcel de San Diego, ordenó cerrar el restaurante que allí opera y que es atendido por las reclusas. Le decisión se debe a que, según él, había una amenaza de atentado contra el reclusorio.



Una vez conocida esta situación, el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, rechazó la decisión y manifestó que esta fue una decisión 'arbitraria', por lo que exigió la inmediata renuncia del director de la cárcel Distrital de mujeres.



"El Restaurante de la Cárcel San Diego no será cerrado. La decisión del funcionario fue arbitraria e inmediatamente solicité su renuncia", dijo el mandatario a través de su cuenta de twitter.



A su vez, aclaró que no se pueden dejar intimidar por amenazas, menos si no se tiene veracidad de las mismas.



"No podemos hacerle juego al terrorismo.#AhoraMismo con el Comandante de la @PoliciaCtagena desvirtuamos amenazas contra la Cárcel de mujeres", @ManoloDuqueV



Por su parte, el secretario de interior dijo que el único que tiene facultades para tomar dicha decisión es el alcalde de la ciudad. Además, hizo un llamado a la tranquilidad de los ciudadanos y descartó que el centro histórico de Cartagena haya sido declarado objeto militar de bandas criminales.